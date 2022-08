Arnasco, continuano a bruciare i boschi: sono 400 gli ettari di bosco in fumo, la Procura apre un fascicolo per incendio colposo

Continuano gli interventi dei Canadair e degli elicotteri regionali nell’area interessata, dove ancora non è cessato lo stato di pericolosità e continua a essere raccomandata la massima prudenza nell’incendio sono andati bruciati 400 ettari di porzione boschiva, ossia il doppio del territorio andato a fuoco in Liguria nell’arco di tutto l’anno non si registrano feriti grazie al lavoro incessante di Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari in fase di valutazione il rientro delle persone evacuate. Si esclude il rientro entro la serata solamente per poche unità: si tratta delle due famiglie residenti negli appartamenti danneggiati dalle fiamme situati sulla collina a ridosso dell’aeroporto, nel quartiere di Borgoverde.

La procura di Savona, intanto, ha aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti e affidato le indagini ai vigili del fuoco e al nucleo Forestale dei Carabinieri.