La guardia di finanza insieme al personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Savona hanno chiuso una discoteca di Alassio perché la metà del personale era in nero. Quando le fiamme gialle si sono presentate nel locale i camerieri non in regola hanno tentato di scappare. Dai controlli è emerso che 19 lavoratori su 28 erano in nero.