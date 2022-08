Prenoto Salute, sono 3381 le prenotazioni effettuate dai liguri

Sono 3.381 le prenotazioni effettuate dai liguri dall’attivazione della nuova piattaforma di Liguria Digitale Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it), avviata il 29 luglio scorso alle 19.

Il servizio è attivo 24 ore al giorno e permette ai cittadini di prenotare attraverso un pc o un dispositivo mobile, potendo scegliere anche un appuntamento in una Asl diversa da quella di residenza: inizialmente offre la possibilità di prenotare la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie (circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione – CUP).

Entro l’autunno sarà possibile prenotare in questo modo anche gli esami di laboratorio e le prime visite.

Liguria Digitale ha messo a disposizione un’assistenza telefonica dedicata: il numero verde è l’800.938.818, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

“I numeri registrati fin dalle prime ore di attivazione del servizio, con diverse prenotazione fissate anche nella notte, e quelli che continuiamo a registrare di giorno in giorno, dimostrano come questo servizio sia utile e apprezzato dai cittadini, che possono prenotare ovunque siano e in ogni momento anche solo con uno smarphone – commenta il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria Giovanni Toti – In questo modo proseguiamo nel percorso di snellimento, digitalizzazione e innovazione del sistema sanitario avviato fin dal nostro insediamento, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più a misura di utente. Il sistema Prenoto Salute permette anche l’annullamento degli appuntamenti. Gli utenti che useranno il servizio troveranno di fronte a sé l’offerta sanitaria per l’esame di cui hanno bisogno, e potranno decidere come comportarsi in base anche ai tempi di attesa dei diversi poli. Il servizio sarà utile anche a smaltire le liste di attesa create dalla pandemia”.