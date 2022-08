Genova, ESTATESPETTACOLO22: 8 agosto – 3 settembre FRESH&GREEN SUMMER VILLAGE all’ARENA DEL MARE

Uno spazio verde, fresco e piacevole al Porto Antico di Genova dove bere, mangiare e ascoltare musica. Dall’8 agosto al 3 settembre EstateSpettacolo presenta all’Arena del Mare Fresh & Green Summer Village, un nuovo spazio multiculturale dedicato a giovani e famiglie, a turisti e genovesi rimasti in città all’interno del quale gruppi emergenti, dj, nomi famosi e artisti di strada potranno esprimere i loro talenti e la loro creatività.

Fresh & Green Summer Village sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 e impreziosito in alcune serate da eventi live: dodici gli spettacoli già previsti, di cui otto a ingresso gratuito. Il calendario è in aggiornamento su www.portoantico.it.

Piante decorative in arrivo dai vivai del pistoiese e comunicazione smart e social sono alcuni degli elementi che caratterizzano la nuova iniziativa e contribuiscono alla sua sostenibilità sociale e ambientale. Fresh & Green, ideato in collaborazione con Moosa – Rete di imprese musicali e coordinato dalla società di ristorazione “Il Micco sulla sala” di Pistoia, conta sulla partnership di WaMi- Water for a mission, il nuovo brand di acqua minerale nato con una missione semplice e significativa: porre fine al problema mondiale dell’acqua dando a ognuno l’opportunità di essere parte della soluzione. Ogni bottiglietta acquistata genera una donazione di 100 litri d’acqua. Attualmente, WaMi è impegnata nella realizzazione di progetti idrici ad alto impatto sociale in Africa, Ecuador e Sri Lanka.

Saranno i ritmi sudamericani a caratterizzare la serata inaugurale dell’8 luglio con Dj Alexis Rodriguez, dominicano trapiantato ad Alessandria, a cui seguiranno giovedì 11 agosto i Los Santanitos – Tribute Band Santana, venerdì 12 agosto Mark-one and the Easy&Precisi e lunedì 15 agosto le percussioni brasiliane di Ja E’. Il 18 agosto il Village si animerà con Candido Mormile Rock Blues Trio e Linda Emma Rose, venerdì 19 con i Blue sex e derelitti. Gli artisti di strada saranno i protagonisti del Festival Art in the Park, sabato 27 e domenica 28 agosto.