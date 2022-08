Savona, spaccia droga in spiaggia: arrestato pusher

Arrestato sul lungomare di Savona un uomo per il reato di spaccio di droga.

Durante un servizio di prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno notato uno scambio sospetto avvenuto in pieno pomeriggio tra una donna ed un uomo.

Insospettitisi dal movimento inconsueto, seppur in un’area in questo periodo molto frequentata dai turisti, gli agenti hanno colto in flagranza i due mentre si scambiavano una confezione di eroina di oltre 5 gr. e 150 euro in contanti.

Da lì sono scattati i controlli da parte dei poliziotti nell’abitazione dell’uomo, i quali hanno consentito di rinvenire e sequestrare altro stupefacente, denaro contante per un valore di circa 1.000 euro e un bilancino di precisione, nonché materiale utile al confezionamento della droga.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stessa accusa di cui dovrà rispondere la donna la quale, invece, è stata solamente denunciata.