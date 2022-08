Albissola, la Guardia di Finanza scopre una frode in commercio: sequestrati alimenti venduti come bio

I militari del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito di mirati servizi in materia di sicurezza prodotti, hanno scoperto un’attività illecita svolta da un soggetto, titolare di una azienda agricola sita in provincia di Savona.

I Finanzieri del Gruppo di Savona hanno denunciato per frode in commercio un soggetto che vendeva nel mercato rionale di Albisola Superiore diversi generi alimentari, tra cui formaggi, confetture, ortaggi sott’olio e yogurt, spacciandoli come prodotti di propria produzione e biologici.

Gli alimenti, in realtà, venivano acquistati presso discount della zona e, dopo la sostituzione delle etichette originali con altre riconducibili all’azienda agricola di cui era titolare il soggetto, venivano rivenduti a prezzi anche cinque volte superiori a quello di acquisto. In alcuni casi l’uomo, un 47enne italiano residente ad Albissola Marina, si limitava a rimuovere le sole etichette originali, mentre altre volte apriva le confezioni, in quanto facilmente riconoscibili e riconducibili alla filiera

originale, travasando il prodotto in barattoli vuoti da lui acquistati, sui quali apponeva l’etichetta della propria azienda, indicando tra l’altro anche una data di scadenza fittizia.

Quest’ultima pratica risulta particolarmente pericolosa per la salute pubblica, in quanto svolta in ambienti non adatti alla trasformazione di alimenti; inoltre, l’interruzione della catena di sterilizzazione originale, può essere

causa di intossicazioni alimentari per gli ignari consumatori.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, si è conclusa con la perquisizione dei locali sede dell’azienda agricola, dove veniva esercitata anche l’attività di agriturismo, che ha consentito di individuare e sequestrare oltre 50 chilogrammi di generi alimentari.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla

responsabilità della persona sottoposta ad indagini.