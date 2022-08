Calciomercato, Sampdoria: via Damsgaard piacciono Villar, Gabbia e Rugani ma sono obiettivi difficili

Movimenti di mercato in casa Sampdoria in vista dell’inizio del campionato e della Coppa Italia in programma venerdì a “MArassi” contro la Reggina. Il club blucerchiato ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Filip Djuricic. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024 (con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025), nella scorsa stagione è stato uno dei punti di forza del Sassuolo. E’ stato invece ceduto al Brentford, Mikkel Damsgaard, centrocampista fermo da un anno per un infortunio, per una somma che si aggira sui 20 milioni di euro. La società lavora per portare a Genova, Villar, centrocampista della Roma e uno tra Gabbia e Rugani per la difesa ma si tratta di obiettivi di difficile raggiungimento visto l’alto ingaggio che percepiscono.