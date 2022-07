La musica grande protagonista dell’estate sarzanese: sold out per i concerti di Fiorella Mannoia e Danilo Rea

La musica, con artisti di fama internazionale, continua a essere protagonista a Sarzana.

Non è ancora spenta l’eco di una settimana straordinaria e di successo come quella appena scorsa che ha visto oltre 12mila persone accorrere nella nostra città per assistere agli show di Moonland Music Art Performance Festival e della Notte Bianca che, ancora ieri sera alla Fortezza Firmafede, i mitici Buena Vista Social Club hanno entusiasmato gli ospiti di Piazza D’Armi.

E sarà ancora la Cittadella – il complesso mediceo sempre più protagonista dell’offerta culturale e turistica di Sarzana – a ospitare sabato prossimo, 30 luglio (inizio ore 21.30), una serata che si preannuncia l’ennesimo straordinario appuntamento di questa calda e ricca estate sarzanese.

Sul palco della Firmafede si esibiranno infatti un pianista jazz sensibile e raffinato come Danilo Rea e Fiorella Mannoia, amatissima interprete della migliore canzone d’autore: una serata unica, imperdibile, in cui la cifra artistica dei protagonisti è nota a tutti per un concerto sold out da tempo.

La musica è costellata di grandissime interpreti, fra cui molte di loro sono anche autrici di rilevante bravura e musiciste straordinarie. Rea è uno dei jazzmen italiani più popolari, con alle spalle una carriera straordinaria, anche per via di una non comune duttilità. La naturalezza con cui riesce ad adattarsi ad ogni contesto, e in particolare alla canzone, è testimoniata dalle collaborazioni con molti cantanti come Gino Paoli e Peppe Servillo, e ovviamente Mina, e gli spettacoli dedicati ai cantautori (De André, Tenco).

Quella tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea è una partnership che non nasce oggi e che si fonda sulla versatilità di entrambi, capaci di sconfinare in mondi sonori solo apparentemente diversi da quelli di appartenenza.

L’evento di sabato prossimo è uno dei due concerti-sorpresa che l’Amministrazione Ponzanelli ha inserito nel ricchissimo calendario degli eventi sarzanesi che sta mettendo a segno un successo dopo l’altro, grazie a una proposta variegata capace di incontrare i gusti e le sensibilità di tutte le generazioni.

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Women-Voci di donne”, festival organizzato da AD Eventi con il sostegno di Fondazione Carispezia che sta portando in scena grandi artiste in concerto in luoghi unici del territorio spezzino.