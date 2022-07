A10, due incidenti e 9 km di coda complessivi tra Albenga e Savona

Sono complessivamente 9 i km di coda sulla A10 per due incidenti. Il primo si è verificato nel tratto Borghetto S.S.-Pietra Ligure e il secondo tra Spotorno e Savona con 4 km di incolonnamenti. In entrambi i casi si tratta di incidenti non gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi medici.