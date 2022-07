Calcio, Spezia: sabato termina la campagna abbonamenti per i tifosi

Sabato 30 luglio alle ore 13:00 terminerà la campagna abbonamenti dello Spezia. Gli abbonamenti potranno essere acquistati online, oltre che presso i punti vendita Vivaticket e presso la Biglietteria Spezia Calcio di Viale Fieschi

– Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tra le novità, ecco per i giovani aquilotti l’offerta dedicata agli Under 25, che potranno godere di un prezzo vantaggioso insieme agli Over 65, ma i vantaggi per gli abbonati non finiscono qui, infatti chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale, potrà contare su sconti fino al 35% del valore nominale dei biglietti per le singole partite, sull’ingresso gratuito in occasione della prima gara casalinga della Coppa Italia 2022/2023 contro il Como, sulla possibilità di effettuare il cambio nominativo prima di ogni partita di campionato, sulla possibilità di usufruire di uno sconto per l’acquisto dei prodotti ufficiali Spezia Calcio e avrà la possibilità di finanziare l’intero costo per l’acquisto fino a 12 rate con Crèdit Agricole.