Ventimiglia, ritrovato dalla Polfer il giovane di cui si era perse le tracce l’11 luglio quando era partito per il Cammino di Compostela

E’ stato ritrovato dagli agenti Polfer a Ventimiglia, Adriano Pacifico, il giovane di 32 anni di Modena di cui si erano perse e tracce lo scorso 11 luglio quando era partito per percorrere in bicicletta il Cammino di Santiago de Compostela. Era stata la madre ad aver dato l’allarme, contattando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”Le ultime notizie risalivano al 19 luglio quando il ragazzo si era fermato a dormire in un ostello vicino a Montpellier. Il ragazzo dopo essere stato rifocillato dalla Polfer è stato messo in contatto con la famiglia per il rientro in Emilia.