Lumarzo, cade dal terzo piano mentre monta una finestra: muore operaio di 60 anni

Incidente mortale su lavoro a Lumarzo nell’entroterra di Genova dove un operaio serramentista di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un edificio dove stava montando una finestra. Sul posto sono stati immediati i soccorsi medici arrivati con i vigili del fuoco e l’elicottero ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente.