Savona, Sanità locale. Toti: “Centro ictus aperto a Settembre”

“I temi posti dal sindaco di Savona sono i medesimi trattati pochi giorni fa nell’incontro, partecipato, che ho avuto con i rappresentanti di quel territorio. Spiace che il primo cittadino non abbia potuto essere presente. Rispetto a quanto detto in quella giornata, non ci sono rilevanti novità. Il direttore generale della Asl rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti, sapendo che si tratta di tematiche non da Consiglio comunale ma oggetto delle indispensabili valutazioni tecniche, in corso“.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti risponde alla lettera del sindaco di Savona Russo, il quale aveva scritto al governatore chiedendo un suo intervento nel Consiglio Comunale savonese per chiarire alcuni punti riguardanti i progetti futuri per la sanità territoriale e in particolare per alcuni reparti del San Paolo.

“In particolare grazie al Pnrr al territorio dell’Asl2 sono destinati circa 28,5 mln di euro per l’acquisto di nuove apparecchiature all’avanguardia, interventi infrastrutturali di adeguamento antisismico, la digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza del San Paolo e del Santa Corona oltre che per l’edilizia sanitaria, legati anche all’ex articolo 20 della legge finanziaria del 1988. Sul centro ictus, aggiunge:“Come noto, i lavori del Centro Ictus di Savona hanno subito ritardi a causa della pandemia e della situazione internazionale che hanno determinato conseguenze sulla fornitura dei materiali e sulla esecuzione dei lavori in tutto il Paese. Avrà 4 posti con monitoraggio 24 ore su 24 del paziente e sarà posizionato all’interno di Neurologia. Il reparto, temporaneamente è stato collocato al 1° piano del Monoblocco per attivare aree di degenza destinate all’assistenza di pazienti Covid, verrà trasferito al 7° piano del monoblocco con una dotazione di 24 posti letto (compresi i 4 del Centro Ictus), in locali ristrutturati, che saranno completati nelle prossime settimane, per un importo lavori di circa 1 mln e 400 mila euro.Nel mese di agosto – conclude – arriveranno gli arredi, a settembre sarà pronto per l’apertura, grazie anche all’assunzione di 2 neurologi, 2 infermieri e 2 oss”.

Complessivamente per Toti: “L’obiettivo è arrivare a un cambio di paradigma che offra ai cittadini una rete diffusa di risposte ai loro bisogni di salute con al centro le case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali operative territoriali in grado di riqualificare la sanità del territorio e garantire una presa in carico molto più efficace“.

Per quanto riguarda il progetto Gaslini Liguria, Toti spiega che “è stato avviato dal 1° luglio attraverso l’integrazione delle pediatrie presenti in Asl2, al Santa Corona e al San Paolo, attraverso lo sviluppo strategico e innovativo dell’Istituto Gaslini di Genova, per garantire performance più elevate per tutti i bimbi liguri. Credo quindi che parlare di ‘indebolimento’ dell’ospedale sia del tutto fuorviante e fuori luogo: il Gaslini è un fiore all’occhiello della sanità pubblica ligure e la messa a sistema delle sue professionalità ed eccellenze, anche nell’ambito della ricerca scientifica, è un valore aggiunto per tutti i liguri, come ogni genitore comprende perfettamente“.