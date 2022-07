Alassio, il sindaco firma l’ordinanza di limitazione dell’uso di acqua potabile

Il perdurare del periodo di siccità e la volontà di conservare le risorse idriche per fronteggiare possibili periodi di ulteriore assenza di precipitazioni, hanno spinto stamani il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati a sottoscrivere l’ordinanza per la limitazione dell’uso dell’acqua potabile.

“Il Sindaco – si legge sul documento – ordina a tutti gli utenti del Comune di Alassio, con decorrenza immediata, di astenersi dall’utilizzare l’acqua potabile per i seguenti usi: riempimento piscine e impianti simili, non di uso pubblico; lavaggio autoveicoli, cicli, motocicli ad esclusione delle ditte di lavaggio mezzi autorizzate; lavaggio imbarcazioni, natanti in genere, ad esclusione delle ditte autorizzate. Le presenti limitazioni si applicano fino al 31.08.2022.

In aggiunta il primo cittadino “invita la popolazione, al fine di evitare ulteriori misure restrittive, di limitare al minimo indispensabile l’irrigazione di giardini e orti privati, al fine di garantire l’integrità delle specie vegetali, evitando di impiegare acqua potabile nelle ore tra le 08:00 e le 20:00 e di voler evitare qualsiasi spreco di acqua potabile ad esclusione di chi possiede pozzi artesiani”.

L’Amministrazione Comunale invita inoltre gli stabilimenti balneari ad interrompere l’erogazione delle utenze idriche destinate alle docce e alla lava piedi nei seguenti orari: dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle ore15:00 alle ore 17:00.