Da oggi disponibile in Liguria le “Pagine Gialle” della salute

Da oggi la Liguria è la prima regione italiana a mettere a disposizione dei suoi cittadini, gratuitamente, una guida cartacea e digitale realizzata da Edizioni Liguri, in cui trovare tutte le informazioni su salute e benessere. Una vera e propria carta dei servizi che i liguri potranno trovare in GDO, laboratori di analisi, ospedali, ASL, farmacie, case di cura e con cui, tramite il qr code in copertina o il portale salutesanita.it, potranno essere indirizzati verso la struttura pubblica e privata più adatta alle proprie necessità e mettersi in contatto con il medico prescelto. Lo ha reso noto, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.