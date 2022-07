Calcio, Coppa Italia Eccellenza: varati i gironi

Posted on

Sanremo.Sono giorni decisivi per l’esito del ricorso presentato dal Savona dopo la gara contro l’Albissola persa al ‘Bacigalupo’ con un rigore assegnato dal direttore di gara nonostante un fallo di mano commesso nettamente fuori area. Un verdetto determinante per le dinamiche in zona promozione. Al momento, infatti, l’Albissola si trova al primo posto in classifica […]