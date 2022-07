Posted on

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Genova hanno bloccato in porto a Genova l’imbarco verso la Malesia di quattro container contenenti 90 tonnellate di rifiuti plastici trattati al di fuori del rispetto delle norme vigenti in materia. Il materiale veniva acquistato in Italia da intermediari di Hong Kong e venivano spediti in Malesia. L’operazione si […]