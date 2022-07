Senza un lavoro, si arrampica su una gru del porto di Genova minacciando di buttarsi di sotto. Si tratta di un sessantenne che nella scorsa notte ha messo in atto questa protesta per chiedere un lavoro e un aiuto per la sua situazione personale. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco con il 118 che sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento.