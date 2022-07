Arnasco, proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio, a La Spezia rientrare le persone evacuate

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato ieri ad Arnasco, nel savonese. La situazione è in miglioramento. Sul posto sono operativi due squadre di vigili del fuoco, 7 volontari antincendio boschivo e un direttore delle operazioni di spegnimento, assieme all’elicottero di Regione Liguria che sta operando per contenere ulteriori sviluppi della fiamme.

Sono rientrate nelle loro abitazioni nel pomeriggio le 19 persone evacuate in via precauzionale nella giornata di ieri a Sarbia, nello spezzino, dove proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme e la situazione è in miglioramento. Sul posto sono in azione due squadre dei vigili del fuoco, 19 volontari e un direttore delle operazioni di spegnimento.