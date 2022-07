Un mezzo pesante per cause da accertare nel pomeriggio di oggi ha urtato alcune parti di una galleria sulla A7 tra Busalla e Ronco Scrivia danneggiandoli. Inevitabili i disagi al traffico, per fare defluire le auto è stata istituita una deviazione nella carreggiata opposta. I lavori di ripristino proseguiranno per tutta la notte. Sul tratto ci sono 4 km di coda.