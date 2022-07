Stella, crisi idrica. Il Sindaco: “Al momento sono note criticità in svariate zone del territorio stellese sulle quali stanno intervenendo anche con l’impiego di autobotti”

Ancora criticità idriche sul territorio del Comune di Stella. Lo ha reso noto il Sindaco, Castellini: “Al momento sono note criticità in svariate zone del territorio stellese sulle quali stanno intervenendo anche con l’impiego di autobotti per garantire il corretto rifornimento delle vasche. La situazione idrica territoriale è in perenne monitoraggio da parte della ditta concessionaria di IRETI SPA che aggiorna costantemente l’amministrazione comunale Si ricorda l’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo ai soli fini domestici. Questo è l’anno più caldo degli ultimi vent’anni, serve che tutti facciano la propria parte, noi siamo qui per riuscire a risolvere i problemi nei più brevi tempi possibili. Se aveste problemi continuativi sul servizio vi preghiamo di chiamare il numero verde di IRETI 800010080”, ha concluso il sindaco, Castellini.