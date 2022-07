Posted on

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Pigna, piccolo comune nell’entroterra imperiese dove un uomo è morto per un infarto mentre stava camminando in montagna con la moglie.Immediato l’intervento del soccorso alpino e dell’elisoccorso ma tutto è stato inutile, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts