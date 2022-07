Zecchino d’Oro 2022, ci saranno anche due concorrenti liguri

Anche due piccoli rappresentanti della Liguriaparteciperanno all’edizione dello Zecchino d’Oro 2022, in onda a novembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Francesco, di 5 anni, proveniente da Genova, canterà “Zanzara”, scritta da Luca Angelosantie Francesco Morettini, insieme a Olga, di 6 anni, di Paola (CS)e Diana, di6 anni, di Monza.

Gioele, di 8 anni di Finale Ligure (SV) canterà“Gioca con me papà” scritta da Enrico Ruggeri.

Francesco e Gioielesono due dei 17 piccoli solisti– che interpreteranno le 14 canzoniin gara– scelti tra 3536 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di Zecchino o hanno fatto sentire la loro voce dal vivo, presentandosi alletappeorganizzate da Zecchino in diverse città d’Italia.La fase finale dei casting si è svolta in presenza: una festa in Antonianoin compagnia della musica!