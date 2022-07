Porto di Savona-Vado, sviluppo in atto e prospettive future

Si è svolto venerdì 15 luglio presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona l’incontro tra il Segretario Generale Paolo Piacenza e gli operatori del porto di Savona e Vado Ligure.

Il meeting è stata l’occasione per aggiornare la comunità portuale sull’avanzamento delle principali opere e investimenti messi in campo dall’AdSP, tra i quali i progetti Green Ports per l’elettrificazione delle banchine e l’ampliamento del trasporto ferroviario, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Il Segretario Generale ha proseguito analizzando i risultati relativi all’andamento dei traffici che, nonostante la pandemia Covid-19, hanno registrato un aumento del 329% rispetto all’anno 2019, grazie all’incremento della produttività della nuova piattaforma Vado Gateway.

In conclusione l’Avv. Piacenza ha evidenziato le iniziative intraprese dall’ente per potenziare la dotazione organica presente stabilmente nell’ufficio territoriale di Savona, che ha in previsione nel corso del 2022 l’assunzione di 10 nuove risorse.