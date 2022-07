Finale Ligure, Sabato 16 Luglio Soggetti Smarriti torna al Forte degli Artisti

Sabato 16 luglio, dopo il grande successo della serata inaugurale, torna “Soggetti Smarriti”, nuova produzione di Baba Jaga Arte e Spettacolo, con testi di Chiara Tessiore e regia di Sara Zanobbio e Maria Grazia Pavanello. In scena i bravissimi Edoardo Ribatto, Alessandro Grima, Riccardo Tortarolo, Federico Ferrando e la stessa Sara Zanobbio nelle vesti di una psichedelica Arianna che – armata di gomitolo – condurrà piccoli gruppi di spettatori nel labirinto del Forte, tra stanze, scale, cunicoli e terrazze.

Sono proprio gli anni ‘70 a farla da padrone e a trascinare il pubblico in scenarii allucinati ed evocativi, con citazioni musicali ardite (Beatles, Frank Zappa e King Crimson per dirne alcuni…), atmosfere fumose e personaggi esilaranti, che non mancheranno di far ridere e incantare i fortunati spettatori.

Ecco una breve sinossi:

“ … perdersi, smarrirsi, sperdersi: quanti personaggi smarriti abbiamo incontrato nelle fiabe, nei romanzi, nella storia e quante volte ci siamo identificati con loro? Ma dove vanno a finire i personaggi che si perdono? Dove stanno mentre cercano di ritrovar la strada? E se si rifugiassero tutti in un posto … in un castello? E se, in quel castello vi ci ritrovaste anche voi? Riuscireste a ritrovare la via d’uscita… O restereste anche voi lì, intrappolati dal dubbio dallo smarrimento, dalla confusione? “Benvenuti tra i soggetti smarriti” riuscirete a ritrovare la strada? “

“Il Forte degli Artisti”, la rassegna che, per tutta l’estate, animerà Forte San Giovanni a Finalborgo, mira a riportare al centro le voci dei luoghi e gli sguardi degli artisti; si contraddistingue per l’ormai consolidata formula del teatro itinerante: un linguaggio che permette di entrare in contatto diretto con i tesori del nostro patrimonio artistico e – insieme- di riscoprire il piacere dell’incontro con gli attori e le storie che si articolano a tappe, lungo percorsi che svelano trame e luoghi, vicende e scorci, personaggi e paesaggi.

Tutti gli appuntamenti de “Il Forte degli artisti” – realizzati grazie al contributo del Comune di Finale Ligure e di Fondazione De Mari in collaborazione con Direzione Regionale Musei Liguria – saranno organizzati su tre orari di ingresso (alle 19, alle 20.30, alle 22) con numero di posti limitati per ogni turno, pertanto è fortemente consigliata la prenotazione online sul sito www.teatrodelleudienze.org .

All’interno del Forte, il pubblico verrà ulteriormente diviso e accompagnato tra le tappe delle rappresentazioni in totale sicurezza. Si raccomandano scarpe comode.

Dalle ore 17.30 alle 21.30 sarà inoltre possibile visitare, ad ingresso libero, il Teatro Aycardi e il Palazzo del Tribunale, dentro Finalborgo. Entrambi i siti saranno allestiti con installazioni in dialogo con i temi e la storia dello spettacolo “Soggetti smarriti” per creare un’esperienza immersiva di teatro itinerante e diffuso.

Sono previste numerose agevolazioni e riduzioni al costo del biglietto e l’ingresso è gratuito per gli under25. Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti visitare il sito www.teatrodelleudienze.org . E’, inoltre, possibile contattare telefonicamente Associazione Baba Jaga al numero 3515699339 o all’indirizzo e-mail teatrodelleudienze@gmail.com .