Portovenere, ritrovato senza vita il corpo del sub scomparso ieri sera

E’ stato ritrovato il corpo senza vita di un sub di 26 anni nello specchio acqueo antistante Portovenere. Le ricerche condotte nella serata di ieri dai sommozzatori e dai vigili del fuoco hanno dato il tragico epilogo. Il giovane era in compagnia di amici e aveva deciso di immergersi. Sono stati proprio loro a dare l’allarme in quanto non era più riemerso. Le ricerche sono andate avanti per ore e ore fino al ritrovamento. Inutili i soccorsi, disposta l’autopsia.