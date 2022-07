Apice vince il Premio Bindi 2022

Al termine di una serata molto emozionante per l’ottimo livello delle proposte in concorso, è stato assegnato ieri sera, sabato 9 luglio, a Santa Margherita Ligure, il Premio Bindi 2022. Il festival dedicato alla canzone d’autore intitolato all’indimenticato cantautore e compositore, è organizzato dall’associazione culturale Le Muse Novae, con il sostegno di Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria e Siae.

A vincere la prestigiosa targa “Premio Bindi 2021” e una borsa di studio in denaro è stato APICE, premiato sul palco dell’Anfiteatro Bindi dall’assessore alla cultura di Santa Margherita Beatrice Tassara, da Zibba, direttore artistico, e da Enrica Corsi, organizzatrice della manifestazione.

Apice, all’anagrafe Manuel Apice, scrive canzoni da La Spezia. Dopo la pubblicazione di un primo disco (“Beltempo”, La Clinica Dischi, 2019), svariati concerti su e giù per lo Stivale e la vittoria del Premio De André XVIII, a marzo ’22 pubblica il secondo disco in studio “Attimi di sole”, seguito in aprile dal “Fort Apice Spring Tour”, tour promozionale che porta il cantautore ligure a confrontarsi per la prima volta con i principali live-club nazionali, coinvolgendo più di ventisei artisti della scena emergente nazionale in cinque date che assumono la struttura di un “mini-festival” indipendente.

Sul palco del Premio Bindi 2022, Asteria ha presentato il proprio brano originale “Mia” e ha interpretato il brano di Umberto Bindi “La musica è finita”

Durante la serata, è stata assegnata anche la targa “Giorgio Calabrese” per il miglior autore alla cantautrice Ashes e la targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento alla cantautrice Nudda. A decretare i vincitori delle targhe è stata una giuria composta da personalità del giornalismo musicale e del mondo della musica.

Le scorse edizioni del Premio sono state vinte da artisti che si sono spesso poi affermati nel mondo della musica: Lomè (2005), Federico Sirianni (2006), Chiara Morucci (2007), Paola Angeli (2008), Piji (2009), Roberto Amadè (2010), Zibba (2011), Fabrizio Casalino (2012), Equ (2013), Cristina Nico (2014), Gabriella Martinelli (2015), Mirkoeilcane (2016), Roberta Giallo (2017), Lisbona (2018), Micaela Tempesta (2019), Luca Guidi (2020), Asteria (2021)