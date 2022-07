Ameglia, corsie ridotte sul ponte della Colombiera per un difetto strutturale

A soli 10 anni dalla sua ricostruzione, il ponte della Colombiera ad Ameglia è stato parzialmente chiuso al traffico per un difetto strutturale ma sarà ugualmente percorribile con una riduzione di corsia. “Il ponte, crollato nel 2011 in seguito agli eventi alluvionali, fu ricostruito nel 2012 con la gestione dell’allora Struttura Commissariale in capo alla presidenza della Regione Liguria, inaugurato nel 2013 e affidato alla gestione della Provincia della Spezia. L’infrastruttura è entrata nel perimetro di gestione Anas ad agosto 2018”, fanno sapere da ANAS. Al fine di garantire il traffico in piena sicurezza, a partire da martedì 12 luglio sul ponte sarà attivato il restringimento di carreggiata mantenendo comunque il doppio senso di marcia. Il transito sarà consentito ai soli veicoli con peso inferiore alle 7,5 tonnellate, escluso il trasporto pubblico di linea che continuerà a percorrere l’infrastruttura. I veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate saranno indirizzati sulla viabilità limitrofa costituita dalla provinciale 21, dalle viabilità locali e dalla statale Aurelia tramite indicazioni in loco. Già partita la progettazione degli interventi per il ripristino strutturale dell’infrastruttura. La progettazione dei lavori è in corso con avvio degli interventi previsto entro settembre 2022. Al tavolo hanno partecipato ANAS, Regione Liguria e Provincia di La Spezia.