Presidente Toti a l’Alfabeto del futuro: “Per aumentare efficienza del paese necessario semplificare e dare maggiore autonomia alle regioni”

“Per aumentare l’efficienza del Paese e tornare a correre è necessario semplificare e dare maggiore autonomia alle Regioni, di spesa e di rendicontazione, per poi sottoporre l’operato al giudizio degli elettori. Le quote di fondi stabilite per Regioni non sono funzionali: chi investe di più e meglio deve poter avere l’accesso alle risorse e fungere da traino per il resto d’Italia. Non possiamo farci sfuggire nessuna opportunità. Il Paese va non a due velocità, ma a più velocità, e questo è il risultato di una impostazione centralista e monolitica, non certo di una maggiore autonomia delle varie realtà territoriali”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto alla III Tappa di “L’Alfabeto del Futuro – la Scommessa della mobilità sostenibile”, in programma al teatro Carlo Felice di Genova, intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini.