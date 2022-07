Unige, lutto per la morte dello storico professor Stefano Monti Bragadin

Posted on

Il conducente di un’auto per cause da accertare ha perso i controllo dell’auto che si è ribaltata. E’ accaduto nel quartiere genovese di Albaro questa mattina. La vettura ha colpito alcune auto parcheggiate prima di capottarsi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, della Municipale e dei soccorsi medici che hanno trasportato due persone in codice […]