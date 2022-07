A7, incidente motociclistico dopo Genova Bolzaneto: grave un centauro

Autostrade per l’Italia segnala 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A12 per un incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista caduto rovinosamente per cause da accertare in quanto si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto i soccorsi che hanno trasportato il centauro in codice rosso all’ospedale.