A10, via gli scambi carreggiata tra Savona e Albenga fino al 5 settembre

Sempre in discesa la curva dei contagi in Liguria. Il totale scende a 4363 unità (-110) nelle ultime 24 ore. 12 i decessi in più rispetto a ieri con totale a 1365 vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli ospedalizzati sono 383 (-1), 23 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.322, ovvero […]