Incidente nel cantiere del Terzo Valico a Campomorone dove una betoniera si è ribaltata per cause da accertare. Fortunatamente il conducente del mezzo è uscito autonomamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale. Attivate le procedure di sicurezza nel cantiere.