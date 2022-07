Coronavirus, aumentano gli ospedalizzati in Liguria: sono 1709 i nuovi positivi

Sono 1709 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di oltre 17.000 tamponi. In aumento il numero degli ospedalizzati, 231, di cui 4 in terapia intensiva (+ 22 rispetto a ieri). Un decesso legato al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i nuovi casi, in Asl 1 sono 155, in Asl2a Savona sono 201, mentre in Asl 3 sono 895, 289 in Asl4. 289 casi alla Spezia, un caso di persone positive al Covid non riconducibili alla residenza ligure.