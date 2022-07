Borghetto S.S., da oggi via alla gestione dei parcheggi a pagamento

Dal 1° luglio via alla gestione dei parcheggi a pagamento a Borghetto S.Spirito.

ORARI:

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Tutti i giorni, compresi festivi

TARIFFE:

€ 0,80 tariffa 30 minuti

€ 1,50 tariffa oraria

€ 10,00 tariffa giornaliera

Tariffa agevolata del 50% per i soli residenti (impostandola direttamente dal parcometro)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Contanti (monete e banconote)

Carte di credito/Bancomat

App (Easy park e Telepass)

ABBONAMENTI

Validi su tutto il territorio comunale ma solo per residenti, titolari e dipendenti di attività commerciali sul territorio, amministratori e dipendenti comunali, dipendenti di società partecipate.

€ 20,00 mensile

€ 150,00 annuale

Per sottoscrivere gli abbonamenti e per tutte le altre informazioni connesse al servizio è disponibile il seguente portale https://borghettoss.sis.city

Come previsto dalla vigente normativa, la sosta sarà gratuita per i veicoli al servizio di persone disabili con apposito contrassegno. Inoltre, in paese, sono attivi due “parcheggi rosa” utilizzabili dalle donne incinte e dai genitori di bambini fino a due anni purché in possesso del contrassegno gratuito da richiedere presso il locale Comando di Polizia Municipale.

Afferma il sindaco, Canepa: “La novità più importante è il ritorno al passato con il ripristino, su tutto il territorio cittadino, degli abbonamenti, a prezzi contenuti, per residenti ed esercenti commerciali e loro dipendenti che erano stati aboliti nel precedente bando approvato ai tempi del Commissario Prefettizio. Il numero degli stalli blu non è stato aumentato e negli ultimi cinque anni sono stati realizzati circa 250 nuovi parcheggi pubblici gratuiti. Altra novità è il portale dedicato dove si possono reperire tutte le informazioni legate al servizio. Sono stati introdotti anche nuovi metodi di pagamento tramite App dedicate e Telepass oltre al contante e alle carte di credito”.