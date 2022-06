Calcio, due colpi per il Genoa: Martnez e Coda

Il Genoa ha un nuovo portiere: si tratta dello spagnolo Josep Martinez. 24 anni, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e nell’ultima stagione ha giocato con il Lipsia RB in Bundesliga esordendo anche in Champions League. Oggi, invece, Angelo Coda, proveniente dal Lecce, con cui ha vinto la classifica dei cannonieri in Serie B, firmerà un contratto triennale.