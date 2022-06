Genova, aggressione a Punta Vagno: accoltellato un giovane

Posted on

Noli. Incidente questa notte sull’Aurelia. Una donna alla guida di un’auto è finita contro il guardrail all’altezza di Capo Noli. Sono intervenuti per precauzione anche i vigili del fuoco insieme al 118. La donna subito soccorsa è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Le sue condizioni non sono comunque gravi. […]