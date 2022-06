Metteo, a Genova bollino giallo per il caldo fino a mercoledì

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollettino giallo) per oggi, lunedì 27 giugno, e domani, martedì 28 giugno. Previsto bollino giallo anche per la giornata di mercoledì 29 giugno. Seguiranno aggiornamenti in base alle condizioni meteo