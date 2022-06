Progetti Alcotra, Asl1 scende in campo per la sanità transfrontaliera

Riunione interlocutoria in Asl1 per fare il punto sui progetti legati al programma Alcotra, in particolare quelli sulla sanità del territorio. La cui mission è quella di garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio.

Particolare attenzione è stata data alla tematica della sanità transfrontaliera, che vede Asl1 in una posizione strategica e con la priorità di uno sviluppo dei progetti socio-sanitari con i vicini francesi della Regione Paca. “È importante aumentare la cooperazione transfrontaliera – ha sottolineato la consigliera regionale ligure Mabel Riolfo presente alla riunione – perchè siamo arrivati al momento di potenziare i servizi assieme la Francia”.

Alle parole della consigliera Riolfo, hanno fatto eco quelle del Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco: “Come Asl1 vogliamo investire molto in questi progetti perchè per la provincia di Imperia rappresentano una grande opportunità. La nostra volontà è chiara, ed è quella di un obiettivo di crescita e di una Asl1 protagonista sinergica con la Francia, anche nello spirito del Trattato del Quirinale”.