Posted on

Vado Ligure. Primo step positivo per le autorizzazioni che l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie esprime in merito alla messa in esercizio del nuovo locomotore Traxx E 494 in produzione presso lo stabilimento Bombardier di Vado Ligure. Quaranta gli esemplari cui stanno lavorando le maestranze del sito per conto di Mercitalia, la società del […]