SS 29 del Cadibona: sostituzione degli elettroventilatori all’interno della galleria Fugona

E’ fissato lunedì 26 aprile l’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e i vertici di Anas per affrontare il tema del cantiere di Capo Noli e le proteste delle categorie economiche in vista dell’avvio dei lavori sull’Aurelia per la messa in sicurezza dell’area. “La necessità di mettere in sicurezza il costone di Capo […]