Martedì 21 giugno l’evento “Genova nel mondo, il mondo a Genova”

Si svolgerà a Genova il 21 giugno nel Palazzo della Borsa l’evento “Genova nel mondo, il mondo a Genova” il primo evento di networking, cultura e spettacolo organizzato dal Corpo consolare di Genova e Liguria con Comune di Genova e Camera di Commercio e altri partner.

Genova, sede di 54 consolati generali e onorari, in Italia seconda per numero solo a Milano, ospiterà “Genova nel mondo, il mondo a Genova”, il primo evento di networking, cultura e spettacolo organizzato dal Corpo consolare di Genova e Liguria con Comune di Genova e Camera di Commercio e altri partner. Ci sarà la presentazione dei desk commerciali dei singoli consolati e incontri B2B con 19 paesi sia in presenza sia su piattaforma virtuale coordinata da Confindustria. I settori economici degli incontri sono: portualità, trasporti e logistica, hi-tech, agroalimentare e turismo.L’evento sarà arricchito da una mostra di oggetti artistici ed etnici rappresentativi della cultura del Paesi presenti e a conclusione della giornata ci sarà uno spettacolo al Teatro Carlo Felice con musiche, voci, canti e danze di giovani artisti di 14 Paesi, rappresentative della varietà culturale del Corpo consolare di Genova.