Coronavirus e Vaiolo delle scimmia: il punto di Matteo Bassetti

“Omicron 5 sta causando un aumento dei casi non impegnativi (raffreddori, forme influenzali, mal di gola, stati febbrili). Nessuna pressione sugli ospedali per il momento legata a casi gravi”. Lo rende noto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova. “Il fatto che il tasso di positività sia salito a circa il 15% è un ottimo segnale: vuol dire che si fanno meno tamponi inutili e più quando (forse) servono. Il vaiolo delle scimmie cresce come numeri: circa 1800 casi in 51 paesi del mondo con una crescita esponenziale. Un articolo uscito ieri su lancet ci dice che questa è una malattia difficile con possibili localizzazioni a carico di vari organi per la quale servono farmaci attivi. Si pone una nuova sfida che la scienza proverà a vincere”, ha concluso.