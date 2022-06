Nuovo ponte tra Serra Riccò e Sant’Olcese: sarà pronto entro il 2026

Posted on

Una manifestazione pacifica e apartitica che ha radunato cittadini, operatori del terziario per “Libertà e democrazia”. E’ quella che in Piazza Mameli a Savona si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi in un clima di preoccupazione per l’attuale situazione sociale ed economica del paese ma senza gli eccessi visti nei giorni scorsi in altre […]