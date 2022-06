Albenga, durante la cerimonia di consegna della Medaglia d’oro flash mob in difesa del Pronto Soccorso dell’ospedale

Durante la cerimonia di consegna della medaglia d’oro al Valore Civile si è registrata la protesta di un gruppo di cittadini che in difesa del pronto soccorso dell’ospedale cittadino hanno esposto cartelli con scritto: senza pronto soccorso si muore. Già nelle scorse settimana nel capoluogo ingauno si erano organizzate manifestazioni in difesa del pronto soccorso per chiederne l’immediata riapertura. Dalla marcia dello scorso marzo fino alla protesta pacifica durante la Milano-Sanremo sono state molte le occasioni per manifestare il dissenso e la protesta per la mancanza di un servizio basilare per la cittadinanza.