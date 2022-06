Sicurezza, Garibaldi e Piana (Lega): “Fermare ondate di immigrazione incontrollata e smantellare sul nascere rete dei terroristi islamici”

“Occorre più sicurezza e fermare le ondate di immigrazione incontrollata. I liguri e il nostro territorio non possono rischiare di vivere nel terrore, come purtroppo accaduto a Parigi, Nizza e in altri Paesi europei. Secondo quanto riferito, alcuni pericolosi componenti della cellula di terroristi islamici arrestati oggi da Procura di Genova e Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo erano tra noi, sembra tra Genova, Chiavari, l’Emilia Romagna e altre zone dell’Italia, ma per fortuna sono stati individuati. Non bisogna abbassare la guardia ed è necessario smantellare sul nascere la rete degli islamisti. Rivolgiamo quindi un plauso agli inquirenti, inclusi gli agenti della Digos genovese, per il proficuo lavoro svolto”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana, a seguito dell’operazione della Procura di Genova e della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo che ha portato all’arresto di 14 presunti terroristi islamici.