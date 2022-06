La Spezia, il 14 giugno l’evento finale del progetto strategico Interregionale “MA.R.E”

Posted on

Vado Ligure. Se da una parte l’iter per la mobilità volontaria procede e scadrà il 20 luglio del prossimo anno, dall’altra domani Bombardier, sindacati e governo tornerano a vedersi al ministero dello sviluppo economico. In attesa di sapere quando l’esecutivo dichiarerà per il Savonese l’area di crisi complessa, sono almeno due le priorità in discussione. […]