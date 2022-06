Coldiretti, il made in Italy autentico Summer Fancy Food di New York

Con la guerra in Ucraina che frena gli scambi commerciali, favorisce le speculazioni e moltiplica il falso Made in Italy nel mondo, Coldiretti e Filiera Italia si mobilitano insieme ad ICE al più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari, il Summer Fancy Food 2022, che si terrà dal 12 al 14 giugno a New York City presso il Javits Center.

L’appuntamento è per i tre giorni dalle 10 alle 16 (orario New York) al Javits Center level 3, Padiglione Italia, stand n.2717, dove saranno messe a confronto, per la prima volta, le autentiche specialità nazionali con le brutte copie più diffuse mentre i cuochi contadini dimostreranno la differenza tra i veri piatti della tradizione gastronomica tricolore e quelli storpiate all’estero con ricette improponibili.

“Una provocazione storica per far toccare con mano la straordinaria varietà e distintività delle nostre eccellenze alimentari e smascherare le imitazioni che si moltiplicano nei diversi continenti – spiegano Gianluca Boeri presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa delegato confederale -. In questo momento, con la guerra in atto, crescono i falsi del cibo low cost e si fanno largo i cibi sintetici: una vergogna per il nostro Made in Italy ed in Liguria che proprio in contesti internazionali, come quello della fiera di New York, dobbiamo continuare a difendere”.