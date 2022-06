Nasce Superbanuoto: 7 società insieme da La Spezia a Genova per fare sport

Una unione di intenti per moltiplicare l’offerta e le ambizioni sportive, nonostante le difficoltà dovute dal caro impianti. Sette società sportive di nuoto liguri, da La Spezia a Genova (Aquarium Vallescrivia, Crocera Stadium, Idea Sport, Nuotatori Genovesi, Rapallo Nuoto, RN La Spezia e RN Lavagna 90) hanno dato vita alla nuova società “Superbanuoto”. Le sette società manterranno la gestione dei rispettivi impianti, continueranno ad allenare e gareggiare con i loro nomi fino alle categorie Esordienti, dopodiché gli atleti confluiranno in Superbanuoto.

La stagione agonistica partirà a ottobre; saranno circa 200 gli atleti coinvolti in un progetto che ha come obiettivo “ottimizzare le attuali risorse, formare un gruppo con valori condivisi e incentivare gli atleti a proseguire il più a lungo possibile l’attività agonistica” ha spiegato il presidente di Superbanuoto Massimiliano Mantovani, genovese, commercialista, nuotatore, già nel board di una delle società fondatrici. (ANSA)