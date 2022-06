Omicidio di Sarzana, oggi l’autopsia sul corpo di Nadia Pjetri

Posted on

Albenga. Problemi per i collegamenti ferroviari tra Ventimiglia e Albenga domani e lunedì a causa di potenziamento tecnologico in programma nella stazione di Ventimiglia. Per consentire le attività di cantiere alcuni intercity saranno cancellati tra Ventimiglia e Albenga. Per quanto riguarda i regionali, domani il 24596 Savona 20.55 – Ventimiglia 22.50, sarà sostituito con un […]